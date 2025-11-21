El tiempo en Vigo: ¿Cuándo se podrá disfrutar de las luces sin echar mano del paraguas?

Viernes y antesala del fin de semana en Vigo, el primero -al completo- en el que se podrá disfrutar de unas luces navideñas y de un decorado que, en sus primeros compases, estuvo pasado por agua.

Como anticipaban las previsiones meteorológicas, la sensación térmica de frío se ha ido recrudeciendo conforme ha avanzado la semana. Así, este viernes hemos despertado en Vigo con unos mercurios que marcaban apenas cinco grados.

Con todo, a medida que pasen las horas los termómetros irán subiendo, aunque no sobrepasarán en ningún caso los 14 grados. En los cielos predominarán las nubes altas.

Para mañana sábado se mantendrá cierta estabilidad. No lloverá, según las previsiones, hasta final del día. Con todo, la nubosidad se habrá incrementado notablemente con respecto al día anterior. Las temperaturas oscilarán entre los siete grados de mínima y los 15 de máxima.

El domingo vuelven las lluvias. Lo harán en forma de chubascos. Las temperaturas mínimas, eso sí, se recuperarán hasta los dos dígitos para marcar 13 grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 16.