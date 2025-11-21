El PP de Vigo exigirá la dimisión del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en el próximo pleno

La diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez, y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, junto a ediles del PP, en un encuentro con vecinos de Cabral. Europa Press

El Partido Popular (PP) de Vigo ha registrado una moción de urgencia este viernes para exigir la dimisión del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en el próximo pleno municipal. La razón: la gravedad de las acusaciones vertidas por el representante del Ejecutivo, quien acusó a los populares de "reventar" un operativo policial en una "narcocasa" de la ciudad olívica.

La presidenta del PP de Vigo visitó, junto a las diputadas en el Congreso, Ana Vázquez e Irene Garrido, el pasado lunes el barrio vigués de Cabral para poner el foco en los problemas derivados de una vivienda "okupada", que los vecinos del Camiño Fontiñas han denunciado que se ha convertido en un punto de venta de drogas y origen de múltiples conflictos.

Tras la comparecencia ante los medios de las populares en la zona, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, se mostró "escandalizado" y las acusó de "reventar" un operativo policial en marcha, que iba a culminar antes de final de año.

"Cegados por sus ansias de hacer populismo", aseguró Losada, "han ido esta mañana a advertir a los narcotraficantes y han echado por tierra el trabajo acumulado durante los últimos meses de los agentes de la Comisaría de Vigo".

Exigen la dimisión de Losada

"Debe dimitir o debe ser destituido de inmediato porque ha dicho que el PP desarticuló una operación policial (...). Solo hay dos opciones: o miente y no es verdad que hubiese una operación policial prevista, o es él quien ha puesto sobre aviso a los traficantes al dar datos sobre las vigilancias e investigaciones en marcha", ha subrayado Luisa Sánchez.

La líder popular en Vigo considera que al PSOE "le ha dolido" que Ana Vázquez e Irene Garrido escucharan a los vecinos "mientras ellos les dan la espalda". “¿De verdad alguien se cree que porque haya ido el PP hasta allí se ha desmantelado una operación policial? Es lo más absurdo que hemos escuchado nunca", ha añadido.

Por esta razón, el grupo municipal popular exigirá la dimisión del subdelegado del Gobierno, "porque se ha valido de su cargo para hacer política, y de la mala, contra el PP de Vigo". También llevarán esta cuestión al Congreso de los Diputados, al considerar que es de la "máxima gravedad" que se "desprestigie" de este modo a un cargo público.