El nuevo buque oceanográfico del CIM UVigo ultima sus preparativos en el Puerto

La Autoridad Portuaria de Vigo (APV) ha cedido un punto de amarre estratégico y dotado de suministro eléctrico al nuevo buque oceanográfico del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo, actualmente en su fase final de puesta a punto.

Esta infraestructura permitirá completar el periodo de optimización de maniobras y protocolos antes de su entrada en servicio, prevista para la primavera de 2026. El B/O CIM UVigo fue construido gracias a una ayuda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y equipado con instrumentación financiada por la Xunta de Galicia y fondos FEDER.

Durante la visita institucional, el presidente de la APV, Carlos Botana, destacó el compromiso del Puerto de Vigo con convertirse en un "Puerto Verde de referencia" y base de buques ecológicos. También ha subrayado que iniciativas como esta consolidan la relación con la UVigo y contribuyen a que la ciudad se proyecte como "el Puerto y la Ciudad de las Ciencias", así como un "laboratorio vivo" de la Economía Azul.

En esta línea, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha recordado el posicionamiento destacado de la institución en investigación marina y ha agradecido el respaldo de la APV, que calificó como "un ejemplo de buena colaboración institucional".

Fase de optimización operativa

El punto de amarre cedido permitirá afrontar con garantías la fase de optimización operativa del buque, la primera embarcación profesional construida en España con propulsión híbrida enchufable. Esta infraestructura es clave para asegurar las tareas de preparación logística y la carga eléctrica de las baterías, esenciales para la navegación silenciosa y libre de emisiones.

Con 19,5 metros de eslora y construido por Rodman Polyships, el buque está equipado para misiones científicas multidisciplinares y cuenta con paneles solares, aerogeneradores y un sistema híbrido de alta eficiencia ambiental.

En los próximos meses se llevarán a cabo pruebas técnicas, calibración de equipos, validación de protocolos y maniobras específicas, esenciales para garantizar su operatividad de cara a las campañas científicas de 2026. Dotado con grúa, pórtico, chigre y capacidad para desplegar redes, rosetas y sistemas de observación, el B/O CIM UVigo podrá albergar hasta 12 personas durante tres días de misión.

La cesión del amarre refuerza la colaboración entre el Puerto de Vigo y la Universidade de Vigo, y, gracias a su gestión a través de la plataforma LIMS de ECIMAT y su integración en la red europea EMBRC-ERIC, la nueva embarcación se consolidará como un recurso de referencia para la comunidad científica nacional e internacional.