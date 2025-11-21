Fallece un motorista en Moaña (Pontevedra) tras chocar contra un turismo

Un motorista ha perdido la vida tras colisionar contra otro turismo en Moaña. El siniestro, en el que también resultó herida otra persona, se produjo a última hora de la tarde de este jueves, en torno a las 19:30 horas, en la carretera PO-551.

Tras el accidente, que ocurrió en la conocida como Curva de Ríos (Meira), el conductor del ciclomotor se quedó atrapado debajo del coche. Hasta este punto acudieron los servicios de emergencias para tratar de socorrer al varón, entre ellos, un equipo médico, los bomberos de O Morrazo y Protección Civil. También se dio aviso a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.

Pese a todo, los voluntarios comprobaron a su llegada que el motorista estaba atrapado debajo del turismo y que no tenía pulso. Los bomberos procedieron a liberarlo, pero no pudieron más que confirmar su fallecimiento, hecho que a continuación corroboraron los servicios sanitarios.

Debido al estado en el que se encontraba la familia del fallecido, así como el otro conductor implicado, se solicitó la presencia en el lugar del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias.