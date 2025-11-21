Detenido en Vigo un fugitivo que se enfrenta en Albania a 30 años de cárcel

Un ciudadano reclamado judicialmente por Albania ha sido detenido en Vigo por la Policía Nacional. El hombre se enfrenta en ese país a una pena que podría llegar a los 30 años de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Según informó la Policía Nacional, fueron los agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia los que procedieron a la detención del hombre por falsedad documental y luego de identificarse como ciudadano croata.

Tras realizar las gestiones pertinentes, los agentes comprobaron que esta persona figuraba como reclamada por Interpol, ya que tenía en vigor una búsqueda internacional desde mayo de este año, dictada por el Tribunal especial contra la Corrupción y Delincuencia Organizada de Albania.

Los hechos por los que se buscaba a esta persona se remontan a septiembre de 2020, año en el que el ahora detenido mantuvo comunicaciones con dos narcotraficantes sobre una cantidad de droga destinada al tráfico en Italia. Al parecer, éste se encargaría de analizar una muestra de la sustancia estupefaciente antes de proceder con el envío.

Posteriormente el prófugo volvió a establecer contacto con estas dos personas para informar sobre el registro de su domicilio por parte de las autoridades de Albania y de la incautación de 100 gramos de heroína y equipos de bloqueo de señal, motivo por el cual que se encontraba en arresto domiciliario.

Por todo lo anterior, se encontraba a la espera de juicio por los delitos de tráfico de drogas cometidos en forma específica de cooperación con un grupo criminal estructurado, cuya pena máxima aplicable es de 30 años sin fecha de vencimiento.