Detenido un hombre por un robo en una cafetería de Meaño (Pontevedra)

Según informa Europa Press, los hechos sucedieron en la madrugada del día 19 de noviembre. Entonces, el ahora detenido accedió al interior del local, forzando la puerta trasera.

El hombre, que cubrió en todo momento su rostro con una sudadera de capucha y una mascarilla quirúrgica, destrozó la totalidad de los dispensarios de la máquina recreativa con diversas herramientas. Su objetivo: llegar a los cajetines de recaudación, llevándose su totalidad.

La Guardia Civil de Sanxenxo, equipo de investigación que se hizo cargo de la investigación, calcula que los daños causados en el interior del establecimiento superan los 6.950 euros.

Además, el Instituto Armado realizó una inspección ocular, que junto a las pruebas recabadas en el lugar de los hechos y otras pesquisas, pudieron identificar al supuesto autor. Además, su identidad coincidiría con la misma persona que había sido detenida hace un mes por hechos similares en el mismo establecimiento.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, que decretó su puesta en libertad.