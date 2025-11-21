El BNG llevará al Parlamento varias iniciativas para impulsar mejoras en Salvaterra de Miño (Pontevedra)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechó su visita a Salvaterra de Miño para presentar varias iniciativas que la formación llevará al Parlamento con el objetivo de impulsar mejoras en el municipio, especialmente en sanidad, educación e infraestructuras.

Pontón ha anunciado una enmienda de 250.000 euros a los presupuestos de la Xunta para 2026 destinada a cubrir las bajas del personal médico y crear un servicio de urgencias por las tardes, denunciando el "deterioro dos servizos públicos tras case 20 anos de recortes e privatizacións". Según ha explicado, la falta de sustituciones está provocando saturación y listas de espera que, en algunos casos, llegan hasta mediados de diciembre.

La líder del BNG ha avanzado también que la formación exigirá mejoras en las instalaciones y en el personal de los centros educativos del municipio. Criticó que parte del alumnado con necesidades educativas especiales esté sufriendo desatención y ha reprochado al Gobierno de Alfonso Rueda que "gaste 6.000 euros al día en publicidade e propaganda" mientras no garantiza la atención que estos niños y niñas "merecen e á que teñen dereito", ni ejecuta la ampliación pendiente del instituto de Salvaterra, reclamada desde hace años.

Por último, ha puesto el foco en la necesidad de actuaciones urgentes en materia de movilidad. Ha recordado que la PLISAN debía contar con una conexión directa con Portugal, todavía sin ejecutar, lo que obliga al casco urbano a soportar un importante volumen de tráfico pesado.

Para avanzar en la solución, ha anunciado una enmienda de 300.000 euros destinada a iniciar el proyecto de un puente internacional que permita "mellorar a mobilidade da PLISAN e impulsar unha mobilidade amable e propia do século XXI".