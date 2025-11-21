25 años de prisión para el hombre que mató a su exmujer delante de sus hijos en Baiona (Pontevedra)

Ángel R.D., condenado a 25 años de cárcel por matar a su exmujer, Beatriz L.G., delante de los hijos de ambos, en febrero de 2023. - ADRIAN IRAGO/EUROPA PRESS

Ángel R. D. ha sido condenado a 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato y dos de lesiones psíquicas graves. El individuo ha reconocido, en una vista de conformidad, que mató a su exmujer, Beatriz L.G. delante de los dos hijos de ambos en el domicilio de ella en Baiona, en febrero de 2023.

El magistrado ha declarado firme la sentencia tras manifestar las partes que no tienen intención de recurrirla. Además de las penas de prisión, el acusado ha sido condenado también a indemnizar en un total de 525.000 euros a sus hijos y a los hermanos de la fallecida.

La condena incluye también la prohibición de residir en la localidad de Baiona durante 30 años, la pérdida de la patria potestad y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de los niños.

Una vez celebrada esta vista e impuestas las penas, ya no será necesario celebrar el juicio que estaba señalado para la próxima semana, con tribunal de jurado, para enjuiciar estos hechos.