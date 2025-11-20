Abel Caballero, el rey de la Navidad: Estos son todos los encendidos a los que está invitado

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad. Adrián Irago - Europa Press

Falta más de un mes para la celebración de la noche más mágica y familiar del año, la Navidad, pero Vigo ya se ha consolidado como la ciudad que marca el inicio de la temporada más festiva. El pasado día 15 de noviembre Abel Caballero, alcalde olívico, apretaba el pulsador que iluminaría la ciudad olívica "y el resto del universo".

Tras esta fecha, precisamente, se sucederán otros encendidos en la ciudad -y fuera de ella- a los que el regidor socialista estará invitado. A comienzos de esta semana, Caballero participaba en el acto de encendido de las luces del Centro Comercial Vialia Vigo y este pasado miércoles él mismo accionaba el último elemento de la Navidad viguesa, la noria.

Son muchos los que quieren contar con el popular alcalde para sus encendidos. Fuentes municipales confirman a Treintayseis los actos en los que estará presente. En otros casos, explican, no será posible por agenda. Además, se espera que lleguen muchas más invitaciones.

Hoy jueves, Caballero participará, a las 18:00 horas, en el encendido de la iluminación de Navidad en el Centro Comercial Gran Vía. Una hora después, el primer edil vigués se trasladará al Centro Comercial A Laxe para accionar el botón que iluminará toda esta superficie comercial.

Además de las anteriores, Abel Caballero ha recibido invitaciones para sumarse al encendido de las luces de Redondela, Vimianzo y Betanzos. También a visitar el mercadillo de Canyelles y accionar el alumbrado de un estudio de pilates en la ciudad y de restaurantes como Lola&Lía.

Del mismo modo, en Bouzas o en el Barco do Nadal de Mar de Ons quieren contar con el regidor para que este entone su famosa cuenta atrás antes de darle al interruptor de las luces.

Por otro lado, vecinos de la ciudad, como una que reside en San Andrés de Comesaña, han enviado invitaciones al regidor. En este sentido, otra de Fuengirola quiere que Caballero visite esta localidad para encender la Navidad.

En este 2025, Caballero encendió las luces de RTVE Play, pero también ha acudido, incluso, a edificios de la ciudad invitado por vecinos y comunidades -en López Mora, Castelao y Castrelos-. Mañana viernes el regidor estará en el encendido de la iluminación del Hotel Atlántico de Vigo.