Vigo activa el "Plan de Compostaxe Escolar" con la instalación de nuevos composteros orgánicos

El Concello de Vigo y la empresa concesionaria, FCC, han activado el "Plan de Compostaxe Escolar" para un total de 10 centros educativos de la ciudad, en los que se instalarán nuevos composteros para tratar un mayor volumen de materia orgánica. Esta iniciativa está acompañada por un programa de formación y acompañamiento para que los estudiantes aprendan a reciclar.

Se trata de unos composteros dinámicos dotados de un sistema de aireación y rotación que permite acelerar los tiempos de fermentación de la materia orgánica, así como tratar un mayor volumen de este tipo de residuos a lo largo del año. Estos dispositivos están pensados especialmente para aquellas comunidades educativas que generan más materia orgánica al disponer de comedor o huerta.

Los primeros centros en contar con estos dispositivos serán el CEIP Frian-Teis y el CEIP Carrasqueira. Luego se unirán el CEIP Carballal-Cabral, CEIP Santa Cristina, CEIP O Pombal, CEIP Pintor Laxeiro, CEIP Lope de Vega, CPR Andersen, CPR Maristas y el IES Beade.

Desde el Concello y FCC, han destacado que Vigo es una localidad pionera en la gestión de biorresiduos, siendo la primera ciudad de Galicia en contar con el colector marrón en todo el municipio. Además, es el ayuntamiento con mayor número de viviendas que participan en el compostaje en el rural.

Por otro lado, recuerdan que aquellas personas que residan en un inmueble que cuenta con una parcela o una huerta de un mínimo de 25 metros cuadrados pueden solicitar su compostero, de forma gratuita, a través de este formulario.