El Concello de Vilaboa (Pontevedra) pinta un mural para reclamar una mejor señalización

Con un mural en una de las rotondas de la A-57, concretamente, en la que da acceso a la AP-9: Así ha querido el Concello de Vilaboa reivindicar su identidad y reclamar una mejor señalización para vehículos y viandantes.

El objetivo del ente local era "chamar a atención sobre a carencia dunha sinalización axeitada das diferentes parroquias do municipio". Por lo anterior, las artistas encargadas de esta obra transformaron unas chapas metálicas en "unha autética seña de identidade colectiva". Además, la intervención artística, realizada en los colores corporativos del Concello, refleja cómo llegar a Cobres, Vilaboa o Paredes.

En Vilaboa acusan la falta de una señalización "clara" y "adecuada" de sus parroquias. Además, remarcan que la construcción de la A-57 supuso "un gran esquecemento para o municipio".