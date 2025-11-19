Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo desde el sábado SOS DESAPARECIDOS

Los servicios de emergencia buscan a una mujer de 55 años, desaparecida en Vigo desde el pasado sábado.

Según la alerta de SOS Desaparecidos, se trata de María L.S.G., de complexión delgada y 1,57 metros, tiene el pelo negro con matices rojos y los ojos verdes azulados y falta desde el pasado sábado, día 15 de noviembre.

Si alguien tiene algún dato de su paradero, piden que se pongan en contacto con el número 868 286 726 o que envíen un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.