Vigo reclama la gestión de la presa de Eiras y la Xunta acusa al Concello de "desentenderse"

Enésimo enfrentamiento entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, en esta ocasión, por la afectación de dos válvulas en la presa de Eiras que podría comprometer el abastecimiento en Vigo y en al menos otros ocho concellos que dependen de esta estructura.

Este martes se celebró un encuentro en el Consistorio vigués para abordar la situación. Según el edil titular del área de Fomento de Vigo, Javier Pardo, por parte del ente local vigués asistieron, además de él mismo, representantes de la concesionaria del servicio -Aqualia- y técnicos municipales. Por parte de la Xunta, tal y como indicaron desde el organismo autonómico, estuvieron en el encuentro de trabajo el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, así como otros técnicos. En este extremo, Pardo censuró que no estuviera presente la conselleira de Medioambiente, Ángeles Vázquez.

Con todo, el edil vigués recordó que Augas de Galicia posee la gestión de las presas en Galicia e insistió en varias ocasiones en la comparecencia ofrecida tras la reunión, en que al Concello de Vigo "se le echó" de la presa: "Dentro del acuerdo entre Augas de Galicia y el Concello de Vigo se determinó que el mantenimiento de la presa correspondería al departamento dependiente de la Xunta", explicó.

Por otro lado, Pardo aseguró que, en los 47 años que el Concello asumió la gestión de la presa nunca se llegó a producir ningún incidente. Sin embargo, en abril de este año -dos años después de que dicha gestión pasase a la Xunta- se tuvo constancia de la afectación de las válvulas sin que, desde entonces, se tomasen medidas para arreglar el problema.

Precisamente, uno de los puntos clave sería atribuir la responsabilidad de lo anterior, pues Aqualia sigue manejando la rueda de apertura del caudal, aunque el mantenimiento pertenece a Augas. A preguntas de los periodistas, Pardo aseguró que Aqualia "siempre comunicó todo lo que veía" y que Augas de Galicia "estuvo conforme".

"Vigo no es el problema"

En varias ocasiones, Pardo volvió a insistir en que el Concello quiere volver a gestionar la presa de Eiras, así como todas las obras que sean necesarias. Apuntó que, jurídicamente, además, sería viable.

Del mismo modo, repitió en varias ocasiones que, llegado el punto de tener que abordar una obra o una suspensión del suministro, "Vigo no sería el problema", pues tendría garantizado el abastecimiento reajustando los parámetros necesarios y llenando los depósitos. Algo que, según añadió el edil socialista, no pasaría con el resto de municipios que dependen de esta estructura.

La solución aportada por Augas de Galicia será, previsiblemente, un bypass. El Concello animó a la administración local a iniciar la obra cuanto antes, sin embargo, volvieron a lamentar, "no recibimos información técnica" al respecto.

"O Concello se desentende do abastecemento"

La valoración de Augas de Galicia tras el encuentro de trabajo de esta mañana choca frontalmente con lo manifestado por parte del Concello. El organismo acusó al ente local de "desentenderse" de la presa y de no aportar la información necesaria "para poder coordinar la actuación" entre ambas administraciones.

Defiende el organismo que fue el único en acudir a la reunión con "información e unha planificación concreta e con garantías".

Por otro lado, desde Augas de Galicia aseguraron que las válvulas de Eiras "son manipuladas en exclusiva polo Concello de Vigo" y que el objetivo de la propuesta de la Xunta "é non poñer en risco o subministro de auga en ningún momento".

Con respecto a lo anterior, desde la Xunta precisaron que "quedou perfectamente constatado que é o Goberno municipal o único que pode e debe manipular as válvulas para analizar o seu estado. Porén, o Concello de Vigo eludiu esta responsabilidade ata que, a requirimento da Xunta de Galicia, e en cumprimento da normativa de seguridade de presas, abriu unha das válvulas, parcialmente, e produciuse a súa rotura".

Con todo, desde el ente autonómico explicaron que, para resolver las deficiencias en las válvulas, hay proyectada una actuación que costará dos millones de euros.

Según la Xunta, en la reunión, "o Concello de Vigo convidou a saír ao xerente do Consorcio de Augas do Louro, entidade supramunicipal na que se integran os Concellos de Mos, O Porriño, Salceda de Caselas e Tui".