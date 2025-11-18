Estos son los proyectos que se llevarán a cabo en la Comarca de Vigo con 6,25 millones de euros

Iluminación de Navidad frente al Concello de O Porriño Concello de O Porriño

La Diputación de Pontevedra invertirá 6,25 millones de euros en concellos de la Comarca de Vigo con el objetivo de desbloquear obras que se habían convertido en demandas históricas. La dotación está enmarcada en el primer Plan Extra, dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes.

Así, se verán beneficiados los municipios de O Porriño, Mos, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Redondela y Soutomaior. En la primera convocatoria se llevarán a cabo tres humanizaciones y actuaciones en otras tres plazas públicas.

Luis López, presidente del ente provincial, explicó que este proyecto "é moito máis ca un simple plan extraordinario de investimentos nos concellos. É un proxecto de provincia no que os concellos achegan as ideas e a Deputación os recursos para executalas, moitas delas ao 100 %".

Los proyectos

Más concretamente, en O Porriño se creará un nuevo espacio público en la plaza Pío XII, que contará con un presupuesto de dos millones de euros -el ente provincial aportará 1,1 millones-.

Por otro lado, en la Praza da Petanca de Redondela se instalará un ascensor para favorecer la movilidad vertical. La Diputación aportará 700.000 euros de un total de 1 millón de euros. También en Fornelos de Montes habrá cambios: Se aportarán 280.000 euros para la urbanización de una plaza pública valorada en 330.000 euros.

En Soutomaior, una aportación provincial de 700.000 euros permitirá reurbanizar el centro urbano de Arcade, valorado en 1,2 millones de euros. En Mos se inyectarán 1,2 millones de euros para humanizar la carretera de Pereiras a Tameigas, mientras que en Pazos de Borbén, el proyecto para mejorar el Campo da Feira de Moscoso recibirá 300.000 euros.