El PP de Vigo pide al Concello que revele qué va a hacer con la concesión de Aqualia

El PP de Vigo ha pedido al Concello que deje el "oscurantismo" en lo relacionado con la concesión de la gestión del agua de la ciudad, actualmente en manos de Aqualia, y dé explicaciones ante la inminente caducidad de la segunda prórroga del contrato, que vence el próximo 31 de diciembre.

"¿Por qué Abel Caballero se niega a explicar a los vigueses qué va a pasar con el servicio de abastecimiento y saneamiento más allá del próximo 31 de diciembre? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Acaso va a esperar hasta ese día, en plena Nochevieja, para renovarle la concesión por otros cinco años más, como hizo la última vez?", ha criticado el portavoz municipal, Miguel Martín.

Martín ha precisado que sigue sin haber respuesta del Gobierno local, a pesar de que ya se le preguntó el 6 de octubre y se llevó al pleno de ese mismo mes. Además, ha añadido que Caballero anunció en 2020 que sacaría a concurso la concesión, pero finalmente prorrogó el contrato de Aqualia, justificándolo con las obras de la potabilizadora de O Casal.

El portavoz popular ha indicado que el regidor "se está quedando sin excusas", de ahí el "oscurantismo" que rodea a este tema. En cambio, ha lamentado, "no para de hablar del agua para culpar a la Xunta incluso por la reciente falta de lluvias", mientras Vigo tiene "el recibo del agua más caro de Galicia", según la OCU.

Para Martín, "un contrato que data de hace 35 años precisa una actualización, no una nueva prórroga", pero mientras con Vitrasa se ha prorrogado el contrato mientras se redacta un nuevo pliego y se licita y adjudica el nuevo concurso, con Aqualia no se ha hecho lo mismo.

"¿Acaso el objetivo real de Caballero es mantener el suculento negocio de una empresa amiga?", se ha preguntado, y ha insistido en que Caballero "debe abandonar el secretismo en el que se ha instalado, dejarse de cortinas de humo, y explicar cómo va actuar con un servicio esencial para la ciudad que es de su entera competencia".