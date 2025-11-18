Baltasar saluda desde su carroza a todos los vigueses.

Vigo

Navidad 2025: Vigo busca 40 niñas y niños para acompañar a sus majestades en la Cabalgata de Reyes

Los interesados deberán presentar la solicitud entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre

La Navidad de Vigo va más allá del encendido de Porta do Sol y Cíes Market. La Cabalgata de Reyes es uno de esos eventos que atrapa las atentas miradas de miles de niños y niñas, que, un año más, podrán formar parte de la comitiva real y acompañar a sus majestades por las calles de la ciudad olívica.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde Abel Caballero, que ha detallado que el Concello busca a 40 niñas y niños para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en la "Gran Cabalgata de Vigo" del día 5 de enero de 2026.

Como es habitual, la corporación local realizará un sorteo entre todas las solicitudes presentadas entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre —un sorteo que se celebrará el 16 de diciembre—.

"Las solicitudes se tienen que entregar en ese plazo y se tienen que entregar en el cartero real que se instalará en el Concello y en los centros cívicos de Teis, Casco Vello, Coruxo y Saiáns", ha informado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación.