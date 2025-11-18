Arrolla a un hombre en patinete eléctrico en Vigo, lo deja herido grave y da positivo en hachís

Parada de autobús de la Avenida de las Camelias donde se produjo el accidente. Google Maps

Un hombre ha resultado herido grave tras ser arrollado por un patinete eléctrico este lunes en la Avenida de las Camelias, en Vigo.

El accidente ocurrió a la altura del número 46 alrededor de las 14:00 horas. La víctima, J.M.S.G. y de 58 años, estaba bajando del autobús en ese momento, en la parada que coincide en el tramo del carril bici por donde circulaba el usuario del patinete, que dio positivo en hachís.

A causa del impacto, el hombre sufrió lesiones graves al golpearse la cabeza y entró en parada cardiorrespiratoria. Un agente local le realizó las maniobras de reanimación hasta que llegaron los profesionales sanitarios.

Hasta el punto se desplazó una ambulancia de soporte vital básico con un médico del Nicolás Peña, y una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Álvaro Cunqueiro.