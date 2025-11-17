Vigo "brilla desde el cielo": así se vivió el encendido de la Navidad olívica desde el aire

Desde este sábado Vigo brilla como ninguna otra ciudad en el mundo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, protagonizó el encendido navideño de este sábado en Porta do Sol, que ahora se puede revivir desde el cielo.

El Concello ha publicado este lunes las imágenes aéreas de la Navidad de Vigo. En ellas, se observan los millares de personas que decidieron enfrentarse a la lluvia para presenciar el evento del año en la ciudad olívica.

El gran árbol de Navidad de Porta do Sol es el gran protagonista de las imágenes del dron publicadas en redes sociales tanto por la corporación local como por el regidor socialista. Policarpo Sanz, Príncipe o Praza da Constitución son otros de los enclaves inmortalizados en este vídeo.

"El inicio de la Navidad en el planeta Tierra funcionó maravillosamente", ha asegurado Abel Caballero este lunes en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Todo el mundo se hizo eco", ha añadido.

El regidor también ha informado que los hoteles de la ciudad presentaron una tasa de ocupación del 86% durante este fin de semana. "Un éxito absoluto", ha calificado sobre el encendido navideño de 2025, que fue cubierto por más de 120 profesionales de la comunicación.