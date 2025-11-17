El tiempo en Vigo: Vacaciones para los paraguas, pero toca estrenar abrigos y bufandas

Después de una ceremonia de encendido de luces pasada por agua, parece que Vigo podrá dejar los paraguas aparcados durante los próximos días. La segunda quincena de noviembre comienza con estabilidad y con la posibilidad de disfrutar del decorado navideño en calma.

Así, la jornada de hoy estará marcada por cielos en alternancia de nubes y claros, y temperaturas que llegarán hasta los 19 grados de máxima y hasta los 11, de mínima. Será el último día para gozar de una sensación térmica agradable, pues, a partir de mañana miércoles, comenzará el desplome de mercurios.

Así, este 18 de noviembre los valores máximos no sobrepasarán los 16 grados, mientras que los mínimos caerán por debajo de los dos dígitos, hasta los ocho. La situación será similar el miércoles, con máximas que sufrirán otro pequeño retroceso, hasta los 15, y mínimas que se quedarán en los ocho grados. Los cielos se mantendrán con nubes y claros durante todo el día. No se esperan precipitaciones.

Así, parece que podremos dejar el paraguas en casa estos días, pero no la bufanda y los abrigos. El frío llega para anunciarnos que nos adentramos en diciembre.