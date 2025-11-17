Redondela (Pontevedra) reclama parar unas obras que podrían dejar aislados a los vecinos de A Portela

El Concello de Redondela ha reclamado a la Diputación de Pontevedra que paralice unas obras anunciadas en el camino de A Portela y que supondrá un corte de circulación los días 18, 19 y 20 de este mes.

Desde el Gobierno local aseguran que tuvieron constancia este fin de semana, a través de unos carteles pegados en la zona, del cierre al tráfico en el camino por obras de pavimentación en un tramo de la EP-2904 y que dejarían incomunicadas a decenas de personas residentes.

Además, inciden, bloquearían la entrada de ambulancias y otros servicios de emergencia, ya que el camino de A Portela está actualmente afectado por obras de Adif y la única vía de acceso disponible es la carretera provincial.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ha denunciado que los carteles se colocaron sin comunicación previa ni al Concello ni a la Policía Local, y asegura que desde el sábado han intentado sin éxito contactar con los responsables de las obras, y que tampoco han obtenido respuesta por parte de la Diputación durante la mañana de hoy.

Ante esta situación, el departamento técnico de Urbanismo ha remitido un expediente al organismo provincial solicitando la suspensión temporal de las obras de pavimentación. Las obras de ADIF ya han eliminado provisionalmente el paso sobre la vía y no existe a día de hoy una alternativa habilitada, por lo que ejecutar simultáneamente la pavimentación dejaría "totalmente aislado" al núcleo de A Portela.

Rivas ha advertido que esto supondría un grave perjuicio para la población, afectando a desplazamientos laborales, escolares, sanitarios y a cualquier necesidad básica.

Por eso, el Concello pide que las obras se paralicen hasta que exista una solución de acceso segura y, una vez disponible, que se coordinen los trabajos para evitar el aislamiento y minimizar el impacto sobre los residentes.