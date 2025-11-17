Se precipita con su coche por un desnivel en Tomiño (Pontevedra) y tiene que ser excarcelado

Susto en la parroquia de Tebra, en Tomiño, al precipitarse un vehículo por un desnivel y tener que ser rescatado el conductor. Los otros ocupantes fueron capaces de salir por sus propios medios.

Los hechos ocurrieron, tal y como precisó el 112 Galicia, en torno a las 00:30 horas, y fue un particular el que avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, explicando que un automóvil acababa de salirse de la vía y había caído por un desnivel en el kilómetro 10 de la PO-344, en la parroquia de Tebra.

El alertante también indicaba que el coche estaba volcado y que eran necesarios medios de excarcelación para acceder a los ocupantes. Por ello, tal y como precisó Europa Press, se dio aviso a los profesionales del 061, a los Bomberos de O Porriño, al GES del Val Miñor, a la Guardia Civil y a Protección Civil.

Los profesionales tuvieron que cortar la puerta del conductor para sacar a una persona atrapada en el interior, que fue trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mientras que los otros dos ocupantes acudieron por sus propios medios a un centro sanitario.