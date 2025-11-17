La Navidad de O Porriño (Pontevedra) estrenará un "espectacular" techo de luces de 30 metros

Iluminación de Navidad frente al Concello de O Porriño Concello de O Porriño

O Porriño (Pontevedra) empieza su cuenta atrás para la Navidad 2025. El Concello ultima los detalles para la instalación de la iluminación, que cuenta con una gran sorpresa entre el millón de luces que alumbrará las principales calles y plazas del municipio.

La corporación local instalará 157 arcos luminosos, 2.176 elementos decorativos y 990.422 unidades de micro-LEDs, entre los que destacarán las 75.000 de la gran novedad de este año: un "espectacular" techo de luces de 30 metros con exhibición musical incluida.

"Apostamos por una iluminación eficiente y sostenible, pero también por crear nuevos reclamos que atraigan visitantes y ayuden a la actividad económica", ha afirmado el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, que ha asegurado que este "sorprendente" túnel de luces se convertirá en "un punto de encuentro y un espacio que sorprenderá a vecinos y visitantes".

Este nuevo elemento estará situado en la calle Ramón González. Tendrá 30 metros de longitud, siete metros de alto y ocho de ancho. La estructura, de 75.000 microleds, ofrecerá cada día, a una hora establecida, un espectáculo sincronizado de luces y sonido en el que participará un grupo de baile que realizará una coreografía especial para este montaje.

Además, esta iluminación estará coordinada con las luces y decoración de la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, creando un efecto envolvente y "convirtiendo la calle en uno de los espacios más atractivos de la Navidad de O Porriño". Por otro lado, en la Plaza do Cristo se incorpora un photocall luminoso con el nombre del municipio.

Iluminación de Navidad en la Praza do Cristo de O Porriño Concello de O Porriño

El Concello de O Porriño también ha informado este lunes que las inscripciones para participar en la Cabalgata de Reyes ya están abiertas.