El Eixo Atlántico urge el estudio informativo del tramo de alta velocidad Vigo - O Porriño

Miguel Fernández y Luis Nobre, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Eixo Atlántico, han remitido una misiva a nombre del titular de la cartera ministerial de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente para conocer el motivo del retraso en el estudio informativo previo de la salida sur de Vigo, concretamente, en el tramo Vigo - O Porriño.

Se refieren ambos representantes del Eixo al plan de Alta Velocidad entre Galicia y Lisboa que, tal y como detallaron, avanza "para convertirse en una realidad" tras la licitación del estudio informativo previo del tramo O Porriño - Frontera.

Sin embargo, consideran en el Eixo que hay un aspecto que podría influir "negativamente" en el calendario. Se trata del citado estudio alusivo al tramo Vigo - O Porriño, el cual tendría que haberse materializado hace ya 11 meses, sin embargo, aseguran, no hay noticias del mismo.

Por lo anterior, se ha solicitado "información oficial" sobre tal retraso, pues, han apostillado, "debería haberse completado en diciembre de 2024". También han aprovechado la comunicación para reclamar información sobre otros proyectos ferroviarios estratégicos: Las líneas Ferrol - A Coruña, Betanzos - Coruña, Betanzos - Lugo, Lugo - Ourense. También sobre la situación de la A-76, actualmente paralizada.

Por último, en la carta se ha solicitado una reunión con el ministro para tratar el seguimiento de estos proyectos y abordar su desarrollo.