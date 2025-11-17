Detenido un joven de 18 años en Vigo tras amenazar a otro con una navaja durante una pelea

La Policía Local de Vigo ha detenido a un joven de 18 años a primera hora de la mañana del sábado. Había amenazado con una navaja a otro hombre durante una pelea y, además, los agentes le incautaron sustancias estupefacientes durante el cacheo.

Según fuentes policiales, una patrulla se trasladó a la calle Pontevedra tras recibir una llamada al 092 a las 06:11 horas. Allí, identificaron a un hombre que explicó se encontraba dentro de un local de ocio, cuando comenzó a ser increpado por otro, que argumentaba que el primero le había golpeado.

La policía ha explicado que ambos se encararon en el interior del establecimiento, acordando salir al exterior para resolver sus diferencias. Una vez en la calle, el otro varón sacó una navaja plateada que abrió, intentando clavársela a la persona identificada en primer lugar.

Mientras el portador de la navaja, de 18 años, amenazaba al otro de gravedad, un tercero apareció en escena para tratar de separar a ambas partes. Fue también amenazado por el joven, versión que los agentes corroboraron con testigos de los hechos.

Tras conocer los hechos, los funcionarios se dirigieron al portador de la navaja, que trataba de esconderla bajo sus pies. Este reconoció los hechos, salvo las amenazas y la aparición de la navaja, lo que no impidió que fuera detenido en el acto por la comisión de un delito de amenazas con arma blanca.

A mayores, durante el cacheo superficial y de seguridad, los agentes localizaron y incautaron tres pastillas de color rosa y una "sustancia blanca en forma de polvo de roca en dos bolsas de 0,48 gramos y 0,45 gramos". En consecuencia, los agentes procedieron a una denuncia administrativa por posesión de sustancia estupefacientes.