El Concello de Vigo pedirá este martes a la Xunta el cese de la conselleira de Medio Ambiente

El Concello de Vigo exigirá a la Xunta de Galicia en la reunión que mantendrán este martes ambas administraciones, y en la que también estará Aqualia, que cambie "de forma inmediata" las válvulas dañadas de la presa de Eiras y el cese de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

"La actitud de la Xunta de Galicia es negligente y gravísimamente irresponsable", ha criticado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha señalado al Gobierno gallego, que está "obligado a la conservación, el mantenimiento y la detección de averías desde 2023 de la presa de Eiras" y que llevan "tres años de brazos cruzados".

De hecho, ha señalado que "en la misma reunión tienen ya que encargarle al proveedor el envío de las válvulas", ya que saben "desde hace seis meses que hay ese problema" y "no hicieron nada". "Si no, lo haremos nosotros; es más, les reclamo que nos devuelvan la presa porque no me fío porque son unos ineptos", ha sentenciado el regidor olívico.

Además, Caballero ha indicado que pedirá que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "sea inmediatamente cesada". "Una amenaza de dejar sin agua un área de 450.000 personas y no pasa nada. Es gravísimo", ha finalizado.