Ofrecido por:
El Centro Comercial Gran Vía de Vigo pone en marcha su campaña de recogida de juguetes
Bajo el título "Juguetes para Soñar" y en colaboración con las asociaciones Unida Solidaria y Ovellas Negras Solidarias Galicia, permanecerá activa hasta el próximo 22 de diciembre
Te puede interesar: Vialia Vigo también le da la bienvenida a la Navidad con el encendido de su árbol
El Centro Comercial Gran Vía de Vigo ha anunciado la puesta en marcha de "Juguetes para soñar", su campaña solidaria de recogida de juguetes, con el objetivo de llevar ilusión y esperanza a niños y niñas en situación de vulnerabilidad estas fiestas.
La campaña está organizada en colaboración con las asociaciones Unida Solidaria y Ovellas Negras Solidarias Galicia y permanecerá activa hasta el próximo 22 de diciembre. Se podrán donar juguetes, nuevos o usados en buen estado, depositándolos en la caja de donaciones en el Punto de Información ubicado en la Planta 0 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo.
Ana María López, secretaria y tesorera de Unida Solidaria, y Noelia Gesteira, delegada en Galicia de Ovejas Negras Solidarias, han destacado la importancia de la solidaridad en estas fechas y el impacto positivo que campañas como esta tienen en las familias con menos recursos.