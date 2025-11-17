Caballero critica que la Xunta urja a firmar el convenio de la ETEA después de "12 años sin hacer nada"

Después de que la Xunta urgiese de nuevo a Abel Caballero el pasado viernes a que firme el convenio para la reforma de la ETEA, el regidor ha contestado este lunes asegurando que el Gobierno gallego es dueño de gran parte de la zona "desde hace 12 años", y en ese tiempo "no hicieron nada".

"Ahora nos piden que sea Zona Franca quien asuma una parte importantísima del coste de esa reforma y estamos dispuestos a construir un aparcamiento", ha añadido, aunque "lo tendría que construir la Xunta", pero sólo "paga lo estrictamente imprescindible".

Así, Caballero ha denunciado que será "prácticamente todo a costa del Concello y de Zona Franca", mientras "la Xunta se va de rositas", a pesar de que les pertenece una gran parte "que está vallada, llena de silvas, es un asco todo aquello".

"Ahora, después de 12 años de no actuar, las conselleiras de Política Social y de Vivienda nos urgen a que lo hagamos por una residencia de mayores que quieren meter ahí, en medio de todo aquello, que está destartalado", ha reprochado.Por esto, "si es competencia suya esa instalación, son ustedes los que tienen que pagar todo", ha respondido a la Xunta.

"Yo ya les pedí en 2023 que nos enviaran los recursos y que la obra la hacía el Concello y dijeron que no", ha añadido, ya que, igual que ha puesto de ejemplo la Avenida de Madrid, "esas obras sólo las hace el Concello y las paga quien las tenga que pagar".

"¿Por qué tienen tanta prisa?", se ha preguntado, reiterando que si le hubiesen dado los recursos al Gobierno municipal hace dos años "ya estaría todo hecho".

Por último, Caballero ha criticado la intención de la Xunta de ubicar la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega en la ETEA. "Las residencias de gente de la tercera edad tienen que estar en la ciudad, porque tienen que salir a pasear, no estar allí arriba donde no hay nada, porque en el caso de la Universidad, en cuanto acaben las clases está desierto".