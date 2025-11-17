Arranca el Nadal Bus en Vigo: Horarios, recorrido y precios

En barco, en tren, andando o en autobús. No hay excusa para disfrutar de la Navidad de Vigo y en la ciudad olívica se ofrecen todas las opciones disponibles para ello. Un año más, Vitrasa y el Concello de Vigo reeditarán el Nadal Bus, el autobús turístico de Vigo que recorrerá las principales calles de la ciudad.

Esta edición, el bus turístico navideño regresará con importantes novedades, entre otras, un nuevo vinilo decorativo que engalanará este vehículo, al que también se le han colocado más de 2.000 luces LED.

Desde la Farola de Urzáiz partirá un recorrido de 45 minutos que este año se ampliará a esta calle y al entorno del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, en donde también estará la propuesta Vialia on ice.

El servicio, que el año pasado disfrutaron unas 4.000 personas, se inauguró este pasado domingo y hoy lunes, a las 18:30 horas, iniciará sus recorridos diarios. Estarán disponibles hasta el 4 de enero, aunque habrá excepciones a su circulación -el 25 de diciembre y el 1 de enero-.

Horarios do Nadal Bus

Del 16 de noviembre al 18 de diciembre, O Nadal Bus circulará los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves a las 18:30 horas. Los viernes, sábados y víspera de festivos, a las 18:30 horas, a las 19:30 horas y a las 20:30 horas.

Por contra, del 19 de diciembre al 4 de enero, los recorridos serán a las 18:30 horas y a las 19:30 horas los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves. Los viernes, sábados y vísperas de festivo el vehículo más navideño de Vigo saldrá a las 18:30 horas, a las 19:30 horas y a las 20:30 horas.

Las reservas para este viaje podrán realizarse a través de la plataforma Woutick! Los precios variarán en función de que se presente o no la PassVigo. En el primer caso el ticket de acceso tendrá un coste de 5 euros, mientras que el público general pagará 9 euros. Los menores de tres años viajarán gratis sin ocupar asiento.

También se podrá adquirir el billete directamente a pie de autobús por nueve euros, eso sí, la parte superior se reservará a aquellas personas que compren el billete de manera anticipada y se cubrirá en el resto de los casos por orden de llegada.

Recorrido

El recorrido do Nadal Bus, de aproximadamente 40 minutos de duración, tendrá salida y llegada en Urzáiz (A Farola) y recorrerá, de manera circular, Urzáiz, Gran Vía, Praza de España, Praza de América, Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Colón, Urzáiz – Príncipe (A Farola), Urzáiz/Vialia y Choróns.

El vehículo dispone de 78 plazas para viajeros y una reservada a personas con movilidad reducida.