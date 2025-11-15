Vigo enciende la Navidad en el mundo a pesar de la lluvia: "Somos el símbolo de la Navidad" Treintayseis

A las 20:00 horas, y a pesar de la lluvia que ha regado la ciudad desde primera hora de la tarde, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presionado el botón rojo para dar comienzo en la Navidad "en todo el mundo" con el encendido de las luces de la ciudad.

Tras la clásica cuenta atrás en tres idiomas, inglés, castellano y gallego, el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, epicentro de la celebración, se ha iluminado y, con él, los casi 12 millones de leds que se distribuyen por la ciudad, al igual que se ha puesto en marcha el Cíes Market de la Alameda.

Los accesos a la Puerta del Sol se abrieron a las 18:20 horas para que accediesen al recinto especialmente preparado para el evento las 7.000 personas que abarrotaron el kilómetro cero para presenciar en directo el encendido desde un lugar privilegiado.

La ilusión de los primeros en alcanzar el mejor sitio se traducía en aplausos y celebraciones como los de los que logran su objetivo.

No solo de Vigo, también de otros puntos de España, como Madrid o Málaga, además de una familia hondureña residente en la ciudad olívica que uno de sus miembros era una recién llegada.

Incluso, los momentos en que arreció la lluvia, la fiesta era abrir los paraguas entre vítores. También estuvo presente Palestina, con varias banderas que ondearon entre el público.

Igualmente, toda la zona centro se fue llenando de curiosos, muchos de ellos pendientes de las tres pantallas que dispuso el Concello para seguir el acto.

Lo llamativo y mediático del arranque de la Navidad en Vigo tuvo reflejo en los más de 120 medios de comunicación acreditados, como desveló este viernes el regidor olívico.

La anécdota estuvo en un pequeño cortocircuito que se produjo minutos antes de que Caballero y su equipo de Gobierno se subieran al escenario, que no fue a más.

Protestas previas

Aprovechando el foco mediático del encendido, la Alianza entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) convocaron una protesta contra la reducción de paradas de AVE en Sanabria, al considerar que "Caballero es uno de los principales responsables".

La concentración, a las 16:30 horas en la Plaza del Rey, a las puertas del Concello, después de no permitirse la protesta en las inmediaciones de la Puerta del Sol, debido a coincidir con el encendido de las luces de la Navidad de Vigo.