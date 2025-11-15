Descarrila en As Neves (Pontevedra) un tren de mercancías y su maquinista queda atrapado

Un tren de mercancías ha descarrilado en las proximidades del apeadero de la estación de As Neves (Pontevedra) y ha dejado a su maquinista atrapado, único implicado en el accidente y que necesita asistencia médica.

El 112 Galicia, según informa, recibió el aviso del suceso alrededor de las 19:10 horas. El vehículo afectado se compone de una cabeza tractora y 17 vagones, en los que transportaba bovinas. Por el momento, no han trascendido detalles del motivo del descarrilamiento.

Hasta el lugar se han movilizado a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Bomberos de Ponteareas, encargados de excarcelar al afectado.