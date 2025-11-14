Vigo aprueba inicialmente su decimonoveno presupuesto consecutivo: "Es la estabilidad de la ciudad"

El pleno de Vigo ha aprobado este viernes de manera inicial el presupuesto municipal para 2026 con los 18 votos favorables del grupo socialista y los votos en contra de PP y BNG.

"Es un presupuesto excepcional. 345 millones, que con el consolidado se va a 351 millones de euros", ha celebrado el alcalde Abel Caballero, que ha criticado los votos negativos de la oposición: "Si del Partido Popular y el Bloque se tratase, Vigo estaría parado".

Caballero ha resaltado que son 10 millones más que el año pasado, con deuda cero y "la presión fiscal más baja de las ciudades de Galicia y una de las más bajas de las ciudades de España".

Según ha desgranado, se destinarán 28 millones de euros a bienestar social; 23 a deportes; 20 millones de euros a cultura; 18 millones a educación; y casi 20 a medio ambiente. "¿Cómo se puede votar que no a un presupuesto así? La oposición no entiende todavía las cosas que son buenas para Vigo", ha añadido.

"Dejar parado este presupuesto es que no habría becas de inglés, no habría becas de comedor, no habría deporte, no habría política social, no habría el desarrollo de la ciudad", ha enumerado el regidor, que ha destacado que se trata del decimonoveno presupuesto consecutivo que aprueba su Gobierno en el mismo número de años.

"Ninguna otra ciudad de España lo consiguió", ha proclamado, y ha añadido que ha habido gobiernos en Vigo que "con mayoría no consiguieron aprobar cuatro presupuestos". "Cuando se aprueba un presupuesto, es la norma de la estabilidad de la ciudad", ha concluido.

Oportunidad "desperdiciada"

Desde el Grupo Popular de Vigo han lamentado que se haya "desperdiciado" la oportunidad de impulsar unos presupuestos municipales más ambiciosos, al rechazar las 39 enmiendas presentadas por la formación.

Para la portavoz popular, Patricia García, se trata de "un documento repetido, reciclado y maquillado" que, a su juicio, no responde a las necesidades reales de la ciudad ni a la responsabilidad del Concello con su futuro. Además, ha criticado que "reproduce exactamente" la estructura de ejercicios anteriores con leves incrementos en ciertas partidas "para aparentar movimiento".

Así, la edil ha denunciado que se incluyen obras que ya figuraban en los presupuestos desde 2023, lo que demuestra una "parálisis evidente". Un "photocall que nunca cambia" y con "los mismos titulares falsos y los mismos millones que nunca se gastan".

García ha lamentado que se rechazasen las 39 enmiendas populares, con 72,3 millones adicionales destinados a mejorar instalaciones deportivas, centros educativos, barrios y políticas de vivienda.

"El dinero es de todos los vigueses"

Por su parte, el BNG local ha afeado el voto en contra del Gobierno local de las 198 enmiendas parciales formuladas por los nacionalistas durante el pleno, unas alternativas que buscaban "mejorar" unas cuentas que consideran "pura inercia y más de lo mismo".

Buena parte de estas propuestas, ha explicado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, son demandas recogidas en un proceso participativo con el tejido asociativo y vecinal, y la negativa responde "no a motivos técnicos o legales", sino a motivos políticos, "porque no lo quieren hacer".

Igrexas ha reiterado que los recursos económicos de la ciudad "son de todas las viguesas y vigueses" y entre las enmiendas, por valor de casi 31 millones de euros, ha puesto en valor aquellas destinadas a atender necesidades y problemas como la vivienda, la política social, el empleo, la violencia machista y el abandono de los barrios y parroquias, entre otros.