Los menores de Gondomar (Pontevedra) tienen que desplazarse para recibir asistencia pediátrica
El alcalde, Paco Ferreira, exige que se cubra la plaza de la titular, actualmente de baja, con una sustituta. Además, asegura que esta carencia sanitaria está motivando que se colapsen otros centros de salud cercanos
El Concello de Gondomar sufre actualmente una falta de atención pediátrica debido a la baja de la titular, que no ha sido reemplazada según el alcalde, Paco Ferreira. Por lo anterior, el regidor ha emitido una carta a la Xunta de Galicia para exigir que se cubra este puesto, pues los menores deben desplazarse a otros municipios para recibir asistencia pediátrica.
Esta situación en el centro de salud del municipio se remonta al pasado 20 de octubre y afecta a más de 1.100 menores, según el primer edil de Gondomar. Esto motiva que las familias tengan que "desprazarse a outros concellos da contorna para recibir atención sanitaria básica".
La problemática se extiende a otros centros de salud del Val Miñor que, según Ferreira, se están sobrecargando ante esta situación que es "insostible e contraria ao dereito da veciñanza a unha sanidade pública de proximidade".
En definitiva, el alcalde de Gondomar solicita al Servizo Galego de Saúde "a designación inmediata dunha profesional substituta, co obxectivo de restablecer canto antes o servizo pediátrico no municipio". Además, ha aprovechado la coyuntura para reforzar "de maneira estable" el cuadro de personal sanitario en el propio centro de salud, pues "arrastra carencias estruturais dende hai tempo que afectan á calidade asistencial".