Interceptan en el Puerto de Vigo 60.000 bolsos falsificados cuyo destino era Portugal

Parte de los 60.000 bolsos falsificados incautados en el Puerto de Vigo. GC/Aduanas

Hallazgo sorpresa en el Puerto de Vigo. Agentes del servicio fiscal de la Guardia Civil de Pontevedra y funcionarios de Aduanas incautaron en tres contenedores del Puerto de Vigo más de 60.000 bolsos falsificados.

Fue el pasado martes, cuando los agentes de la Agencia Tributaria y de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil del Puerto de Vigo, que realizaban una inspección de mercancías, interceptaron la considerable mercancía. Los tres contenedores procedían de China.

En la declaración presentada a la Aduana figuraba que la mercancía iba dirigida a una empresa de Portugal, por lo que parece que, según recoge Europa Press, el destino final sería el mercado luso.

Parte de los bolsos, que simulaban ser de diferentes marcas de lujo, aparecían ya con la marca falsa pegada o cosida. El resto de productos imitaba la forma de modelos concretos de bolsos de estas marcas y portaban, aún sin coser, los logotipos.

Con esta partida, suman ya casi 100.000 unidades de productos falsificados intervenidos en los últimos meses.

En aplicación de la normativa aduanera, cuando la Aduana detecta estos envíos que vulneran los derechos de propiedad industrial (marcas y patentes), paraliza el envío y alerta a los titulares de las marcas, para que puedan defender sus derechos interponiendo las correspondientes demandas.