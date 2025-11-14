Atasco en Vigo: retenciones de varios kilómetros en la VG-20 por un desprendimiento de tierra

Retenciones en la VG-20 en Vigo, por desprendimiento de tierra en la calzada DGT

Llega la lluvia y empeora el ya caótico tráfico vigués. Un desprendimiento de tierra ha obligado a cortar momentáneamente un carril en la VG-20, a la altura de Vigo, en sentido Pontevedra, lo que ha causado retenciones de hasta cuatro kilómetros.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, el incidente se producía a primera hora de la tarde y ha sido necesario cortar un carril. Europa Press detalla que esta situación ha provocado retenciones entre los puntos kilométricos 8 y 13 de la vía, en las inmediaciones del hospital Álvaro Cunqueiro, entre Beade y Valadares.

Las mismas fuentes han confirmado que los servicios de mantenimiento de la vía ya han limpiado la calzada y se ha podido reabrir el carril cerrado, por lo que la circulación se ha normalizado con el paso de las horas.

Se da la circunstancia de que, en ese mismo punto, unas horas antes, se ha registrado un choque por alcance entre un camión y un turismo. El propio conductor del camión alertó al 112 del accidente, y explicó que se había producido porque había tenido que frenar al encontrar restos de un árbol en la calzada.

El 112 Galicia alertó a la Guardia Civil de Tráfico y al 061, e informó de que el conductor del coche había resultado herido.