Aqualia se defiende y apunta Augas de Galicia como responsable de la conservación de la presa de Eiras

La empresa concesionaria del servicio municipal de Augas de Vigo, Aqualia, se ha defendido de las declaraciones de la Xunta de Galicia, que ha denunciado en los últimos días que el Concello no informó de la presencia de dos válvulas dañadas que regulan el flujo de Eiras hacia la estación potabilizadora. La compañía ha asegurado que la responsable de la conservación de las instalaciones es Augas de Galicia, organismo autonómico.

Aqualia ha subrayado que, desde enero de 2023, la "operativa de conservación y mantenimiento de los elementos de la presa de Eiras le corresponde a Augas de Galicia". Han asegurado que esta entidad autonómica tiene, desde entonces, "el control de accesos de todas las empresas y trabajadores que realizan cualquier labor en las instalaciones".

Asimismo, la concesionaria ha informado que, hasta el 25 de enero de 2023, se encargaron de cumplir con la "obligación de realizar revisiones periódicas en tomas de agua y compuertas. Entonces se entregaron las llaves a Augas de Galicia, que establece un "protocolo para el control de acceso a las instalaciones de la presa y pasa a gestionar el servicio de explotación, conservación y mantenimiento".

Por otro lado, han desvelado que Augas de Galicia realizó una prueba de los órganos de desagüe de la presa, entre los que se encuentran las válvulas dañadas, el 9 de abril de 2025. Según Aqualia, entonces se detectaron las incidencias conocidas por la opinión pública esta semana.

"Una de ellas debería ser detectada durante las revisiones periódicas que debe realizar Augas de Galicia y liquidada dentro de las tareas de conservación y mantenimiento establecidas en el pliego", han afirmado, lamentando que estas incidencias detectadas hace siete meses no hayan sido resueltas y que hayan sido comunicadas a la corporación local este 11 de noviembre.