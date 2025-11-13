La ministra Pilar Alegría visita la nueva sede de Down Vigo, ubicada ahora en pleno Casco Vello

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha visitado este jueves la nueva sede de Down Vigo, ubicada ahora en pleno Casco Vello de la ciudad olívica. La también portavoz del Ejecutivo ha puesto en valor el trabajo para fomentar la inclusión de esta asociación que nació en 1989.

Down Vigo fue impulsado por familias para combatir la discriminación y promover la inclusión educativa, laboral y social de sus hijos e hijas, y que en la actualidad está integrada en Down España. Una historia que la ministra iba a conocer de primera mano el pasado 30 de octubre, pero la cancelación del vuelo por parte de la compañía aérea se lo impidió.

Alegría se comprometió entonces a reagendar cuanto antes la visita a las nuevas instalaciones de la asociación, así como al Concello de Vigo. Acompañada por el alcalde Abel Caballero, la ministra ha resaltado el acompañamiento a las personas con Síndrome de Down y a sus familias llevado a cabo por la asociación, así como el trabajo para fomentar la inclusión y para ayudarles a vivir con autonomía.

Las nuevas instalaciones de Down Vigo cuentan con un espacio de más de 1.100 metros cuadrados, tras haber sido reformadas gracias a la inversión del Consorcio de Zona Franca de Vigo. En la visita de este jueves también ha estado presente el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades.