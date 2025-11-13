El BNG de Vigo propone al Concello que invierta 300.000 euros para "poner fin al abandono" de Bembrive

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha anunciado que defenderá en el Pleno del Concello de Vigo de este viernes que la corporación local dedique 285.000 euros para inversiones en la parroquia de Bembrive. Esta es una de las enmiendas parciales formuladas por los nacionalistas a los presupuestos municipales de 2026.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha explicado que con esta iniciativa pretenden "poner fin al abandono" que padece la parroquia: "Lo único que le ofreció el PSOE de Caballero a Bembrive fue la sucesión de alcaldías pedáneas marcadas por la corrupción, con dos exalcaldes condenados y uno de ellos en prisión".

"Es hora de que la ciudad deje de darle la espalda a una parroquia tan importante", ha remarcado el concejal nacionalista, que ha explicado que el BNG apuesta por unos presupuestos municipales de 2026 que pongan "fin de una vez por todas al abandono que padecen el conjunto de barrios y parroquias". "Un abandono que se hace sentir de manera especialmente grave en Bembrive", ha subrayado.

Los 285.000 euros buscan dar respuesta a las necesidades de Bembrive, así como recuperar para uso público "elementos patrimoniales de gran valor". "Queremos transformar (...) en un espacio útil (...) el terreno situado frente al Centro Cultural Helios, reservado para usos socioculturales y ambientales que es necesario planificar con ambición desde ya", ha indicado el responsable del BNG en Bembrive, Roberto Fernández Vila.

También ha defendido la necesidad de dotar a la parroquia de nuevos equipamientos, recuperar el patrimonio hidráulico y cultural, así como integrar Bembrive como punto oficial del Camino de Santiago y preservar las Casas da Fraga —un núcleo medieval de gran valor histórico—. "Son actuaciones realistas, con presupuesto definido e impacto directo en la vida de la parroquia", ha aseverado Fernández Vila.

Propuestas concretas

Las enmiendas nacionalistas incluyen la prometida escuela municipal de música en la parroquia, que supondría una inversión de 45.000 euros. También proponen dotar a la Comisión de Fiestas de un local social (55.000 euros), recuperar la Casa das Augas como aula ambiental sobre el ciclo del agua del río Eifonso (15.000 euros) y desarrollar un proyecto de protección patrimonial de las Casas da Fraga (10.000 euros).

Además, demandan estudiar la integración de Bembrive en la variante del Camino de Santiago de Nosa Señora do Norte (10.000 euros) y dotar a la parroquia de un nuevo espacio multifuncional para albergar un Museo de la Historia de Bembrive, Oficina da Auga y Oficina do Peregrino (50.000 euros para el primer año).