El PP de Vigo critica el plan de tráfico para la Navidad: "Es un disparo al aire"

Un día después de la presentación del Plan de Tráfico del Concello de Vigo para la Navidad, el PP ha salido a la palestra para criticar el hecho de que, hasta el momento, el equipo de Gobierno hubiera estado improvisando.

Así, los "populares" aseguran que el nuevo plan es "la constatación expresa del fracaso de todos los llevados a cabo en años anteriores". Según remarcó el portavoz del grupo, Miguel Martín, es además "el reconocimiento implícito de la improvisación a la que el gobierno de Abel Caballero nos tiene acostumbrados desde hace siete años".

Tampoco le ha convencido al grupo de la oposición el planteamiento para favorecer la movilidad en las fiestas navideñas. Para ellos no es más que "un nuevo disparo al aire para intentar atajar el caos de tráfico que afecta muy gravemente a la movilidad en la ciudad durante los casi dos meses que se prolonga el encendido navideño, un juego de prueba error que no acaba de resolver en absoluto el problema".

El PP critica que, desde el 2018, "el caos circulatorio" afecta a los ciudadanos, pero "también al transporte público y a los servicios de emergencia, que ven comprometidos sus tiempos de respuesta sin que el gobierno local haya sido capaz de solucionar este grave problema".

El portavoz del grupo popular ha lamentado que el gobierno local haya descartado como alternativas los aparcamientos disuasorios y el refuerzo del transporte público para evitar que los vehículos particulares colapsen el centro de la ciudad. Como en años anteriores, el grupo popular ha vuelto a proponer que se habiliten autobuses lanzadera para ofrecer tanto a los vigueses como los visitantes una alternativa cómoda para acceder al centro de la ciudad. "La única solución efectiva para evitar el atasco permanente es conseguir una menor afluencia rodada al centro de Vigo y no resignarse, como hace el Concello a que los coches lo invadan todo".