La Xunta aprueba la prórroga del transporte metropolitano de Vigo para 2026-2027

La Xunta de Galicia ha aprobado el proyecto de acuerdo para autorizar la firma de la prórroga del convenio de colaboración para el desarrollo conjunto del transporte metropolitano de Galicia en el área de Vigo. El presidente Alfonso Rueda ha detallado que el gobierno gallego invertirá 1,3 millones de euros al año, un 11% más que lo estimado en 2025.

Tal como ha informado el Ejecutivo gallego, esta medida garantiza el mantenimiento de las bonificaciones en las tarifas del autobús metropolitano a los viajeros de 12 municipios. "Todos los del área de Vigo, menos, por decisión propia, el Concello de Vigo", ha afirmado el presidente autonómico, que ha asegurado que los vecinos y vecinas de la comarca se han ahorrado 4,4 millones de euros con esta ayuda.

De esta manera, la propuesta de acuerdo se someterá a aprobación en la comisión de seguimiento del plan de transporte metropolitano de esta área para dar continuidad al acuerdo de fomento del transporte público firmado en 2021. Cabe recordar, como informa Europa Press, que la prórroga se establece para el periodo 2026-2027, aunque se prevé su finalización cuando se implante el Área de Transporte de Galicia.

Este acuerdo, según ha reivindicado Rueda, supone "importantes ahorros económicos" para los usuarios. Así, la Xunta continuará financiando el 80% del descuento que se aplica en los billetes metropolitanos, además del 100% de los transbordos, que son gratuitos entre los medios integrados y las bonificaciones adicionales a los usuarios recurrentes (15%) y a familias numerosas, de hasta el 50%. Por su parte, los ayuntamientos pagan el 20% de la bonificación restante.

Carretera Ribadumia

Entre otros acuerdos, el Consello de la Xunta ha autorizado este martes el decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad en favor del Concello de Ribadumia (Pontevedra) del tramo antiguo de la carretera EP-9305, el tramo final de esa vía y el tramo inicial, carreteras provinciales integradas en el municipio.

En total, cerca de un kilómetro de vía, después de que el gobierno local firmase con la Diputación un convenio en el que se estableció la transferencia de titularidad de estos tramos. Ahora, la Xunta aprueba esta propuesta de cambio de titularidad.

Asimismo, la Xunta ha autorizado la transferencia en favor del Concello de Tomiño (Pontevedra) de un tramo de algo más de mil metros de la carretera PO-552, a su paso por la parroquia de Goián.