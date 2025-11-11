Redondela (Pontevedra) quiere prevenir la violencia machista desde el seno de las familias

El Concello de Redondela se sumará a la conmemoración del 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres, con una completa programación.

Hasta llegar al día central, se celebrará cada miércoles de este mes una sesión de la Escuela de Familias "Previr dende o fogar", que será itinerante y se llevará a cabo en diferentes centros. En la primera jornada, la del día 12, se abordará la educación afectivo-sexual en la etapa de la Enseñanza Infantil. Estará dirigida, en la Escuela Unitaria de San Pedro de Cesantes -17:00 horas-, a padres, madres y tutores de niños y niñas de entre cero y seis años de edad.

Durante la segunda jornada, la del próximo 19 de noviembre, la información se orientará a familias de niños y niñas de Educación Primaria, es decir, de entre seis y 12 años de edad. Se celebrará en el CEIP Outeiro das Penas -17:00 horas-. La charla dirigida a la etapa de Secundaria, que será el siguiente miércoles, tendrá lugar en el IES Chapela, a la misma hora que las anteriores.

Campaña global

"Respostas contra a Violencia Machista" es la campaña que se desarrollará por parte del estudiantado y que será presentada a la ciudadanía el viernes, día 14, en la Praza do Concello -12:00 horas-. También en la Alameda Rosalía de Castro de Chapela el sábado, día 15, a las 12:00 horas. Habrá siluetas de mujeres con inscripciones en respuesta a la violencia machista.