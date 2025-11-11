Navidad de Vigo 2025: El Concello elabora un plan de tráfico con días de mayor y menor afluencia

Vigo cuenta las horas para encender su popular Navidad. Tras semanas de trabajo incansable, los operarios de la empresa concesionaria -Ximénez-, así como del propio Concello, están a punto de concluir un enorme decorado sobre el que se depositarán muchas miradas.

Pero uno de los puntos clave para la celebración de estas fiestas en Vigo tiene poco que ver con detalles decorativos o iluminación. Se trata del plan de tráfico, que año tras año sigue perfeccionándose para moderar el tráfico ante la previsible llegada de visitantes procedentes de toda Galicia, España y, especialmente, del vecino Portugal.

Este mismo martes, la edil de Seguridad, Patricia Rodríguez, y Antonio Vivero, responsable del área de Seguridad y Movilidad del Concello de Vigo presentaron el Plan de Movilidad. Este comprenderá tres categorías: Días de afluencia muy alta, alta o moderada. Así, dependiendo de la categoría, las medidas serán de distinta intensidad y alcance.

Así, los días de afluencia muy alta serán 9, concretamente, 28, 29 y 30 de noviembre y 1, 5, 6, 7, 8, y 26 de diciembre. De afluencia alta se categorizarán 11 días: 16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20 y 27 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Los restantes 35 días de la Navidad de Vigo serán de afluencia moderada. Se tratará de los días 15, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de noviembre; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de enero.

Con todo, el tramo horario de especial vigilancia se concentrará todos los días entre las 18:00 horas y las 22:00 horas. Eso sí, los días de mayor afluencia el operativo, con posibles modificaciones de tráfico, podría adelantarse hasta las 10:00 horas de la mañana. En otros casos se tomarán como referencia los parámetros e indicadores de afluencia para efectuar las modificaciones necesarias.

"Hay márgenes de mejora"

Rodríguez explicó que se garantizará el acceso de los vehículos de emergencias y la "convivencia" entre los peatones y el tráfico rodado. Todo se hará empleando un plan de señalización tanto horizontal, como vertical, apoyado en un centro de control municipal. Todo lo anterior se coordinará con el centro de control del noroeste, la Dirección General de Tráfico y la Jefatura Provincial.

El ámbito físico de la celebración volverá a ser el mismo y para este espacio se ha confeccionado un nuevo plan atendiendo a "márgenes de mejora" que tenían que ser abarcados, tal y como explicaron desde el departamento.

Precisamente, una de las principales novedades fue la clasificación de días con una afluencia muy alta, alta o moderada, por lo que las medidas en cuanto al tráfico se corresponderán con cada una de esas jornadas. Se mantendrá la monitorización de peatones y de control de vehículos, así como de aparcamientos públicos y ocupación.

El mayor número de llegadas se esperan por la A-55, la AP-9 y la VG-20. Con todo, para favorecer la movilidad se indicará que las entradas preferentes a la ciudad serán por la AP-9 y, concretamente, por la salida en dirección Isaac Peral, García Barbón y Túnel de Beiramar. Se tratará de evitar la Avenida de Madrid (A-55), dando preferencia a la VG-20, especialmente por el estado actual de obras.

Por otro lado, el ciclo semafórico de Gran Vía no se verá alterado. También se tratará de garantizar que el perímetro de Vía Norte y Travesía funcione adecuadamente, así como el túnel de Beiramar, que estará habilitado en los dos sentidos -Teis y Bouzas-.

Transporte discrecional

El transporte discrecional de la A-55 se desviará a la AP-9 durante todos los días de celebración para que aparquen en la periferia -Samil y otras zonas-. Además, se abordará una modificación circunstancial de toda la señalización de estacionamientos para reservarla a la carga y descarga atendiendo a la ordenanza municipal. En los vehículos de mayor porte, de 3.500 a 10.000 kilos podrán estacionar en los horarios habilitados y, fuera de los mismos, los de hasta 3.500 podrán aparcar para seguir haciendo su actividad económica al igual que el resto del año.

Otra de las medidas que se mantendrá este año será la tarjeta de identificación para acceder a las zonas acotadas con los vehículos, una iniciativa que gozó de una elevada demanda y sobre la que no hubo reportes negativos. A partir de mañana martes se podrá solicitar.

En cuanto a la posibilidad de instalar lanzaderas, la edil aseguró que "no hay demanda" suficiente, especialmente, si se toma como referencia el aparcamiento disuasorio de Samil en su conexión con el centro de la ciudad. Otro será Coia.

Toda la información alusiva a la Navidad de Vigo podrá consultarse en la app del Concello, que habilitará una ventana específica para estas fiestas -puntos de interés, restricciones o cambios de horario-.