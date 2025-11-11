El BNG de Vigo denuncia la inacción del Concello y de la Xunta ante el desalojo de la pensión del Carmen

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exige al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia que encuentren una alternativa habitacional para las personas amenazadas de desalojo de la pensión de Nuestra Señora del Carmen. Los nacionalistas acusan a ambos gobiernos de llevar semanas "mirando hacia otro lado".

Los huéspedes de la pensión se están quedando sin tiempo y, según el BNG, las administraciones local y autonómica siguen sin ofrecer alguna solución a las 21 personas que quedarán en la calle a finales de año por el cierre del hospedaje más antiguo de la ciudad.

En esta línea, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha asegurado que sólo cuatro personas afectadas encontraron, "por su cuenta", una "solución en precario". También ha criticado los anuncios de ambos gobiernos, que aseguraron que las personas afectadas estaban recibiendo un "acompañamiento individual".

"¿Cómo es posible que un alcalde que presume de que su despacho es la oficina antidesahucios, lo único que haga es facilitar en algunos casos listas de viviendas en alquiler?", ha preguntado el líder nacionalista, que ha recordado que algunas de estas personas ingresan apenas 300 euros al mes, mientras que los alquileres en la ciudad ascienden a 700 euros de media.

Además, Igrexas ha afeado que el Concello haya aconsejado a las 21 personas afectadas que denuncien al propietario de la pensión. Considera esta respuesta "irracional e injusta", así como una "evidencia" de que el Concello "se quiere desentender del riesgo real de que los vecinos puedan acabar en la calle".

Así, los nacionalistas han exigido a ambas administraciones que busquen con la "máxima urgencia y prioridad" una alternativa habitacional "estable e idónea" antes de que finalice el año. "No podemos tolerar que la respuesta del PSOE en el Concello o del PP en la Xunta sea el abandono institucional delante de la realidad de la pobreza", ha afirmado Igrexas.