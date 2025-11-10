25N en Vigo: esta es la programación de actividades del Concello Concello de Vigo

El Concello de Vigo ha presentado el programa de actividades que se pondrán en marcha para conmemorar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año tiene por lema "Rompamos las cadenas que nos oprimen".

"Vigo es la ciudad más comprometida con la igualdad y en la lucha contra las violencias machistas", ha afirmado Carmela Silva, primera teniente de Alcaldía, que ha participado en la presentación junto al alcalde, Abel Caballero, la concelleira de Igualdade, Ana Laura Iglesias, y las integrantes del Consello Municipal da Muller.

Desde el Gobierno municipal han destacado que los actos, que se desplegarán desde mañana y hasta el 28 de noviembre, se centran en denunciar la esclavización y la explotación del cuerpo de las mujeres.

Los días 17 y 18 de noviembre se celebrarán las jornadas formativas sobre cosificación de las mujeres bajo el título "La cosificación y la mercantilización del cuerpo de las mujeres".

El 25 de noviembre, el Auditorio Mar de Vigo acogerá el programa "Enlaza Vigo contra la violencia de género”, con la participación del alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de FP. Y a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar la manifestación convocada por la Red de Mujeres contra los Malos Tratos, desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz.

Programa