Se retrasan las visitas teatralizadas del cementerio de Pereiró, en Vigo: "Ni siquiera están contratadas"

El Partido Popular de Vigo ha criticado este lunes el retraso de "tres semanas" que acumulan ya las visitas teatralizadas en el cementerio de Pereiró. Consideran que esta es la "enésima prueba de la falta de planificación del gobierno de Abel Caballero".

"Estamos a 10 de noviembre y el Concello sigue a vueltas con este programa vinculado en torno a la festividad de Difuntos y Todos los Santos, sin que tengamos noticias de cuando empezará", ha afirmado el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín.

El concejal de la oposición ha recordado que "en el expediente" se indicaba que las visitas tendrían que haber comenzado el 20 de octubre. Sin embargo, "a día de hoy ni siquiera está contratada la actividad", ha subrayado Martín, que ha explicado que se han presentado dos empresas a este concurso público.

Además, el PP de Vigo ha recalcado que la "incapacidad del gobierno local de resolver el contrato a tiempo" ya se observó en años anteriores. "El año pasado se celebró de forma tardía, a partir del 4 de noviembre. En esta ocasión, todavía tardará más", han incidido.

"Es un retraso injustificable que ha generado múltiples quejas ciudadanas ante la falta de planificación de este gobierno municipal, más centrado en anunciar las cosas que en llevarlas a cabo", ha subrayado el concejal popular, que ha asegurado que desde el 010 tampoco indican cuándo comenzarán las visitas.

Cabe recordar que el alcalde de Vigo anunció el pasado 17 de octubre que el Concello ya estaba preparando las visitas guiadas, con las que los visitantes podrán descubrir el cementerio, las familias que están allí enterradas y cómo era la época.