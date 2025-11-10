Navidad en Vigo: "Lleno total turístico" para el encendido de las luces

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad el año pasado. Adrián Irago - Europa Press

Todo preparado para el encendido de las luces de Navidad de Vigo, que será el próximo sábado, 15 de noviembre, y para lo que los hoteles de la ciudad están ya "prácticamente todos casi llenos".

Así lo ha corroborado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, en el que ha destacado que la ocupación hotelera "en este momento supera el 86%", lo que prueba que "va a haber una asistencia masiva".

Unos niveles de ocupación que "es economía y dinero" gracias a un evento como la Navidad de Vigo, que "ejerce efecto arrastre en el turismo de toda Galicia", ha celebrado el regidor; "masivamente" en Pontevedra, pero según Caballero el alcance llega hasta Ourense y Santiago. "Es el fenómeno turístico de más importancia de Galicia que hubo nunca", ha sentenciado.

"El encendido de la Navidad de Vigo este sábado que viene tiene un lleno total turístico en la ciudad. Incontestable", ha finalizado.

Nadal Bus

Caballero también ha anunciado que el 16 de noviembre, el día después de que se enciendan las luces, se pondrá en marcha el Nadal Bus, del que ha avanzado que "tendrá una imagen distinta" y "una iluminación como le corresponde" a la ciudad de Vigo.

El recorrido será de aproximadamente 40 minutos y en su itinerario estará Urzaiz "en detalle" y "el entorno de Vialia", donde este año estará una de las novedades, Vialia on Ice.

Será un recorrido circular, con salida y llegada en la Farola de Urzaiz con la siguiente ruta: Urzáiz, Gran Vía, Plaza de España, Praza de América (vuelta a la plaza), Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Colón, Farola de Urzáiz, Vialia y cruce de los llorones.

El Nadal Bus cuenta con dos pisos, 78 plazas y una plaza para personas con movilidad reducida. Las reservas se pueden realizar a través de Woutick!, seleccionando día y hora.

Según el regidor, el año pasado lo utilizaron 4.000 personas y estará en funcionamiento hasta el día de Reyes. "Si hubiera demanda, continuaría hasta que apaguemos las luces", ha añadido.