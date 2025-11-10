Denuncian la "degradación" del transporte público de Vigo: horarios "obsoletos" por rutas "imposibles"

La sección sindical de la CIG en Vitrasa, la concesionaria de transporte público de Vigo, ha denunciado la "degradación" de este servicio en la ciudad. Critican sus horarios "obsoletos" que hacen "imposibles" las rutas y dificultan una "conducción responsable".

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha lamentado que estos horarios "obligan al personal a tener incluso que renunciar a los descansos entre viajes para poder cumplirlos"

"Cumplir con los horarios en la mayoría de las rutas resulta imposible, ya que están totalmente desactualizados y quedaron obsoletos al no tener en cuenta cuestiones como la cantidad de obras existentes en la ciudad, el aumento de viajeros, el mayor número de semáforos, la falta de carriles de bus o las limitaciones de velocidad de la vía", ha defendido la CIG.

También ha puesto el foco en las luces de Navidad de Vigo, lamentando que el plan de tráfico para las fiestas continúa haciendo pasar a los Vitrasa por la zona de mayor afluencia de visitantes y compartir carretera con los turistas.

"En consecuencia, a la tensión que generan los retrasos habituales en este periodo se suma el riesgo de tener que transitar por una zona llena de viandantes que pasean despistados por la principal zona de la iluminación de la Navidad", ha apuntado el sindicato, pidiendo que se eviten esas vías y que se amplíen los tiempos de los recorridos.

