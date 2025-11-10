El Concello de Vigo convierte un espacio degradado de Bouzas en una plaza pública

El Concello de Vigo recepcionó este lunes una nueva plaza o espacio público en el barrio de Bouzas. Se trataba de un espacio deteriorado que el Consistorio humanizó en el marco de su plan integral para revalorizar esta zona, así como para favorecer la comunicación entre calles.

Más concretamente, esta nueva plaza se encuentra entre Beiramar -una de sus paralelas, la calle Covadonga- y Tomás Alonso. "Buscábamos una comunicación más fluida a nivel peatonal", explicó Caballero, regidor olívico, quien precisó que la zona está dotada de un espacio-plaza y zonas verdes.

Con todo, todavía no se sabe cuál será la imagen definitiva de este entorno, pues se prevé que ahí se construyan nuevas viviendas. "Allí, además, el Concello tiene una casa antigua que, al estar dentro de un patio de vecinos, estaba en una situación deficiente, pero la vamos a remodelar y a restaurar", aseguró el primer edil vigués.