El BNG de Vigo convoca un encuentro abierto por unos "Orzamentos Participativos" para "un nuevo Vigo"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha convocado este martes en Vigo un "Encontro Aberto por uns Orzamentos Participativos", en el que trasladarán a los vecinos y vecinas sus 198 alternativas a los presupuestos del gobierno local para el año 2026. Además, seguirán recogiendo propuestas vecinales en este acto organizado en el Hotel Occidental.

Será este martes 11 de noviembre, a las 19:30 horas, en el número 10 de la calle Vía Norte, donde la ciudadanía y las asociaciones de Vigo podrán trasladar sus propuestas respecto a las cuentas municipales del año 2026. El BNG tratará así de defender unos presupuestos "de toda la ciudad para toda la ciudad".

"Frente a un gobierno municipal instalado en la sordera autoritaria, en el BNG queremos servir de herramienta para lograr que escuchen las voces que Abel Caballero no quiere oír", ha asegurado este lunes el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

El líder del grupo municipal del BNG ha censurado, además, que el proyecto del Concello para el próximo año fuera elaborado "en régimen de monólogo sin ningún diálogo". En consecuencia, ha defendido unos presupuestos que atiendan a las "necesidades reales" de la ciudadanía viguesa.

Os cartos do Concello non son de Caballero!

Por uns orzamentos de toda a cidade e para toda a cidade



O BNG organizamos un acto sobre as nosas alternativas para #UnNovoVigo e escoitar as túas propostas



🗓️Martes 11 novembro | 19:30h | Hotel Occidental



➕https://t.co/SEtN7ZXdH6 pic.twitter.com/cG4XDCWgbF — BNG Vigo #UnNovoVigo ✊🏼 (@bngvigo) November 5, 2025

"Para avanzar hacia un Vigo más justo e igualitario a nivel social, mucho más verde y habitable, con más y mejores servicios públicos, que acabe con el abandono de nuestros barrios y parroquias y que ponga fin a las políticas de desertización cultural y de castigo contra el deporte y la juventud", ha proclamado Igrexas.

En este sentido, ha puesto en valor el importante número de propuestas de las asociaciones y de los movimientos sociales de la ciudad, que incorporaron en las 198 enmiendas que ha registrado el frente nacionalista contra el proyecto de cuentas del Concello de Vigo.

"Con este encuentro queremos dar un paso más, desde la premisa de que el dinero del Concello no es de Caballero, sino de las viguesas y de los vigueses", ha subrayado el portavoz nacionalista, que invita a toda la ciudadanía a "hacer algo revolucionario en Vigo: escuchar y poner en común".