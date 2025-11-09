Vigo termina la semana bajo un cielo nublado y amenaza de lluvia

Vigo ha amanecido este domingo bajo cielos nublados y un aumento en la probabilidad de lluvia que se hará notar pasado el mediodía, cuando empiecen a caer chubascos sobre la ciudad. Las temperaturas seguirán siendo normales para esta época del año, con valores que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 18 grados de máxima.

La influencia anticiclónica de los últimos días ha dado paso a un incremento de las lluvias, anticipando una semana que estará, también, pasada por agua. Para hoy continúa activo el aviso amarillo por oleaje, con olas que podrán superar los 4 metros de altura.

De cara a la próxima semana se esperan días de lluvia sin descanso y que irán en aumento hasta el fin de semana. El sábado y el domingo será, precisamente, los que registren una probabilidad mayor, de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia. En lo relativo a las temperaturas, se mantendrán estables a lo largo de la semana, experimentando un descenso en los últimos días.