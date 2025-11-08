Prisión provisional sin fianza para la detenida por el homicidio en la antigua estación de Vigo

Lugar del homicidio, en la antigua estación de buses de Vigo, a 6 de noviembre de 2025, en Vigo. Adrián Irago - Europa Press

La mujer detenida como presunta autora de la muerte de un hombre acuchillado en la tarde del pasado jueves en la antigua estación de autobuses de Vigo ha sido enviada a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según informa Europa Press en base a fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo ha acordado el ingreso en prisión de la mujer, investigada por homicidio.

La acusada ha sido puesta este sábado a disposición judicial tras ser detenida el pasado jueves después de la muerte de un hombre, Roberto C.C. de 56 años de edad, que falleció apuñalado en la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid, donde pernoctan habitualmente personas sin hogar.

Tal como informaron fuentes de la Policía Nacional, los hechos habrían ocurrido poco antes de las 19:00 horas, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por la mujer.

Hasta el punto se desplazó la policía científica y judicial, que investigan los hechos. También dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado del 061 que, pese a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer más que confirmar la muerte del varón.

Según han confirmado fuentes de la investigación, tanto el fallecido como la mujer detenida son personas sin hogar que suelen pernoctar en esta antigua estación de autobuses.

Vecinos y familiares de la víctima que se desplazaron al punto lamentaron lo ocurrido, asegurando que el varón llevaba viviendo en la zona más de medio año, mientras que su presunta agresora, que no alcanzaba los 40 años según han indicado, solo un mes.